05 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
MULTA

Câmeras vão flagrar descarte de lixo com multa de até R$ 5,8 mil

Por Gabriele C. Sanches/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Lei autoriza uso de câmeras para multar descarte irregular de lixo

Imagens de câmeras públicas poderão ser usadas para identificar e multar motoristas e pedestres que descartarem lixo de forma irregular em áreas urbanas. A medida passou a valer no Rio de Janeiro após a sanção da Lei nº 9.096, em 13 de outubro de 2025.

A legislação autoriza o uso de imagens captadas por câmeras já instaladas na cidade para fins de fiscalização, com multas que podem chegar a R$ 5,8 mil, conforme a gravidade da infração.

Regra vale para motoristas e pedestres

A nova lei não se limita a condutores de veículos. Qualquer pessoa flagrada jogando lixo em vias públicas poderá ser identificada e autuada com base nas imagens.

O Poder Executivo está autorizado a utilizar câmeras da CET-Rio, da Guarda Municipal e do Centro de Operações e Resiliência (COR). A medida não prevê a criação de novos sistemas, mas amplia o uso das estruturas já existentes.

Combate a riscos ambientais e urbanos

Segundo a legislação, o descarte irregular de lixo representa ameaça à saúde pública, contribui para a proliferação de doenças e compromete a qualidade ambiental.

O acúmulo de resíduos em ruas e calçadas também provoca o entupimento de bueiros, dificultando o escoamento da água da chuva e aumentando o risco de alagamentos. Com o uso das câmeras, a fiscalização passa a ser contínua e mais abrangente.

Como ocorre a autuação

Qualquer pessoa que for flagrada pelas câmeras descartando lixo de forma irregular poderá ser identificada e multada. As imagens servirão como instrumento de apoio à fiscalização, permitindo a responsabilização dos infratores.

