Lei autoriza uso de câmeras para multar descarte irregular de lixo

Imagens de câmeras públicas poderão ser usadas para identificar e multar motoristas e pedestres que descartarem lixo de forma irregular em áreas urbanas. A medida passou a valer no Rio de Janeiro após a sanção da Lei nº 9.096, em 13 de outubro de 2025.

A legislação autoriza o uso de imagens captadas por câmeras já instaladas na cidade para fins de fiscalização, com multas que podem chegar a R$ 5,8 mil, conforme a gravidade da infração.

Regra vale para motoristas e pedestres