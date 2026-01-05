SENAI de Piracicaba abre vagas em cursos gratuitos e pagos
Unidades do Centro e da Vila oferecem formações técnicas, administrativas e em logística
O SENAI de Piracicaba está com cursos abertos nas unidades do Centro e da Vila, com opções gratuitas e pagas em diferentes áreas de qualificação profissional.
As inscrições para os cursos pagos podem ser feitas diretamente pelo site oficial da instituição, enquanto as vagas gratuitas são preenchidas por ordem de chegada, mediante apresentação de documentos.
Cursos disponíveis
Na unidade SENAI Piracicaba – Centro (Escola SENAI Mário Henrique Simonsen), há cursos nas áreas de tecnologia, indústria e alimentação, como:
Desenvolvimento em JavaScript
Fabricação de Bolos Confeitados
Outras formações técnicas e profissionalizantes
Já o SENAI da Vila concentra cursos voltados às áreas industrial, administrativa e de logística, com destaque para:
Operador de Empilhadeira de Pequeno Porte
Cursos na área de logística e almoxarifado
Mecânico Auxiliar Automotivo de Veículos Leves
Auxiliar em Compras
Capacitações técnicas e administrativas
Como se inscrever
Para os cursos pagos, as inscrições devem ser feitas online, pelo site oficial do SENAI São Paulo, nas páginas das unidades de Piracicaba.
Para concorrer às bolsas gratuitas, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade, já que as vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada.
É necessário apresentar:
Histórico escolar
RG
CPF
Comprovante de endereço
Atenção às vagas
Como as vagas gratuitas costumam se esgotar rapidamente, a orientação é procurar o SENAI o quanto antes para garantir a inscrição.