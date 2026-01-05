05 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EDUCAÇÃO

SENAI de Piracicaba abre cursos gratuitos em diversas áreas

Por Gabriele C. Sanches/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem permitida do SENAI.

SENAI de Piracicaba abre vagas em cursos gratuitos e pagos

Unidades do Centro e da Vila oferecem formações técnicas, administrativas e em logística

O SENAI de Piracicaba está com cursos abertos nas unidades do Centro e da Vila, com opções gratuitas e pagas em diferentes áreas de qualificação profissional.

As inscrições para os cursos pagos podem ser feitas diretamente pelo site oficial da instituição, enquanto as vagas gratuitas são preenchidas por ordem de chegada, mediante apresentação de documentos.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Cursos disponíveis

Na unidade SENAI Piracicaba – Centro (Escola SENAI Mário Henrique Simonsen), há cursos nas áreas de tecnologia, indústria e alimentação, como:

Desenvolvimento em JavaScript

Fabricação de Bolos Confeitados

Outras formações técnicas e profissionalizantes

Já o SENAI da Vila concentra cursos voltados às áreas industrial, administrativa e de logística, com destaque para:

Operador de Empilhadeira de Pequeno Porte

Cursos na área de logística e almoxarifado

Mecânico Auxiliar Automotivo de Veículos Leves

Auxiliar em Compras

Capacitações técnicas e administrativas

Como se inscrever

Para os cursos pagos, as inscrições devem ser feitas online, pelo site oficial do SENAI São Paulo, nas páginas das unidades de Piracicaba.

Para concorrer às bolsas gratuitas, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade, já que as vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada.

É necessário apresentar:

Histórico escolar

RG

CPF

Comprovante de endereço

Atenção às vagas

Como as vagas gratuitas costumam se esgotar rapidamente, a orientação é procurar o SENAI o quanto antes para garantir a inscrição.

Conferir cursos no SENAI VILA.

Conferir cursos no SENAI CENTRO.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários