O SENAI de Piracicaba está com cursos abertos nas unidades do Centro e da Vila, com opções gratuitas e pagas em diferentes áreas de qualificação profissional.

Unidades do Centro e da Vila oferecem formações técnicas, administrativas e em logística

As inscrições para os cursos pagos podem ser feitas diretamente pelo site oficial da instituição, enquanto as vagas gratuitas são preenchidas por ordem de chegada, mediante apresentação de documentos.

Cursos disponíveis

Na unidade SENAI Piracicaba – Centro (Escola SENAI Mário Henrique Simonsen), há cursos nas áreas de tecnologia, indústria e alimentação, como:

Desenvolvimento em JavaScript