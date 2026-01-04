A aposta familiar foi organizada por Renato Bolsonaro, que afirmou manter a tradição do bolão mesmo com a participação do irmão, detido desde o encerramento de 2025. Segundo ele, o jogo foi registrado em nome de três pessoas — o próprio Renato, Jair e outro familiar — e o ex-presidente é sempre incluído, independentemente das circunstâncias. Em declarações publicadas na internet, Renato relatou ser o responsável habitual pela logística das apostas em família e comentou que o hábito de jogar ao lado do irmão é antigo, com registros de acertos de quadra em edições anteriores, reforçando uma prática contínua dentro do círculo familiar.

O bolão da família Bolsonaro voltou a virar assunto nas redes após garantir o prêmio da quadra na Mega da Virada 2025, cujo sorteio ocorreu em 1º de janeiro de 2026. O ex-presidente Jair Bolsonaro e seu irmão Renato estavam entre os participantes do jogo em grupo que acertou quatro das seis dezenas: 13, 21, 32 e 59 — combinação presente no volante do bolão, que tinha os números 13, 21, 32 e 59 marcados exatamente como parte da quadra vencedora, dentro do conjunto sorteado oficialmente: 09, 13, 21, 32, 33 e 59.

Após a divulgação do resultado, Renato compartilhou capturas e mensagens sobre o acerto nas redes sociais, onde também fez comentários em tom de humor. Em uma das publicações, brincou que tentou a sorte novamente com o número 22, em referência ao partido PL, legenda à qual o ex-presidente esteve filiado, mas a dezena não apareceu entre as sorteadas. A presença do número 13 no resultado oficial, numeral frequentemente associado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva — um dos principais adversários políticos de Bolsonaro — também impulsionou debates e gerou uma enxurrada de comentários irônicos, memes e menções cruzadas nas plataformas digitais.

O prêmio da quadra e contexto do sorteio

Nesta edição histórica, a quadra foi acertada por mais de 308 mil apostas, de acordo com balanço divulgado pela Caixa Econômica Federal. O valor base do prêmio para cada aposta que cravou quatro números foi de R$ 216,76. No caso do bolão da família Bolsonaro, a quantia será repartida entre os três participantes do grupo, o que reduz proporcionalmente o montante individual recebido por cada integrante, já que o prêmio da quadra é creditado por aposta vencedora, e não por pessoa. Mesmo assim, a notícia rapidamente repercutiu devido ao simbolismo político e ao contexto pessoal envolvendo um dos ganhadores.

A Mega da Virada 2025 quebrou todos os recordes ao distribuir o maior prêmio da história da loteria no Brasil: um montante superior a R$ 1 bilhão. O rateio principal contemplou seis apostas que acertaram as seis dezenas, cada uma levando aproximadamente R$ 181 milhões. O valor individual de cada aposta vencedora da sena ficou na casa dos R$ 181 milhões, totalizando cerca de R$ 181 milhões por bilhete premiado na divisão principal. Esse resultado consolidou a edição como a mais valiosa da loteria nacional, atraindo atenção massiva antes e depois do sorteio.

Repercussão e curiosidades políticas