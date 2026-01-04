04 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FERIMENTO GRAVE

Mãe baleada por companheiro diante da filha pode não andar mais

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
GCM Limeira
O companheiro baleou a mulher no maxilar e nas costas, diante da filha pequena.
O companheiro baleou a mulher no maxilar e nas costas, diante da filha pequena.

  O que começou com tiros terminou em uma tragédia que pode marcar uma família para sempre. A mulher de 38 anos baleada pelo ex-marido em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, dificilmente voltará a andar. A informação caiu como uma bomba entre parentes e amigos neste fim de semana.

LEIA MAIS

A vítima está internada em estado grave na Santa Casa de Limeira, mas fora de risco de morte. Um dos disparos atingiu a coluna lombar e rompeu a medula espinhal. Informação repassadas à muda por familiares indicam que a lesão é irreversível.

O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (2), na rua Albino Conte, no Parque Hipólito, e foi presenciado pela própria filha de 5 anos do casal. A mulher entrou no carro do ex para conversar, mas a discussão terminou em violência extrema.

Durante o desentendimento, o homem sacou a arma e atirou no rosto da vítima, atingindo o maxilar. Mesmo ferida, ela conseguiu sair do carro e tentou fugir. O agressor correu atrás e fez novos disparos, acertando as costas da ex-companheira. Ela caiu no chão, gravemente ferida, enquanto o criminoso fugia.

A mulher foi socorrida às pressas e levada para a Santa Casa. O agressor, de 44 anos, foi encontrado pouco depois escondido em uma área de mata e preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio. Além da dor física, a vítima agora enfrenta a dura realidade de uma sequela permanente. Um crime brutal que não só feriu um corpo, mas destruiu sonhos, rotinas e o futuro de uma mãe diante da própria filha.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários