A vítima está internada em estado grave na Santa Casa de Limeira, mas fora de risco de morte. Um dos disparos atingiu a coluna lombar e rompeu a medula espinhal. Informação repassadas à muda por familiares indicam que a lesão é irreversível.

O que começou com tiros terminou em uma tragédia que pode marcar uma família para sempre. A mulher de 38 anos baleada pelo ex-marido em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, dificilmente voltará a andar. A informação caiu como uma bomba entre parentes e amigos neste fim de semana.

O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (2), na rua Albino Conte, no Parque Hipólito, e foi presenciado pela própria filha de 5 anos do casal. A mulher entrou no carro do ex para conversar, mas a discussão terminou em violência extrema.

Durante o desentendimento, o homem sacou a arma e atirou no rosto da vítima, atingindo o maxilar. Mesmo ferida, ela conseguiu sair do carro e tentou fugir. O agressor correu atrás e fez novos disparos, acertando as costas da ex-companheira. Ela caiu no chão, gravemente ferida, enquanto o criminoso fugia.

A mulher foi socorrida às pressas e levada para a Santa Casa. O agressor, de 44 anos, foi encontrado pouco depois escondido em uma área de mata e preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal.