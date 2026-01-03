03 de janeiro de 2026
Pedras despencam e causam interdição no Bongue em Piracicaba

Por Da redação/Pira1
Tempo de leitura: 1 min
Dani Acorda Piracicaba
  A manhã deste sábado (3) começou com susto e clima de perigo na Estrada do Bongue, em Piracicaba. Pedras se soltaram de uma encosta e invadiram parte da pista, forçando a interdição parcial da via e exigindo atenção dos motoristas ao passar pelo local.

O trecho afetado fica no sentido bairro–centro, onde apenas meia pista está liberada, provocando lentidão e aumentando o risco de acidentes. Logo nas primeiras horas do dia, motoristas se depararam com o cenário inesperado: pedras espalhadas pelo asfalto e a sensação constante de que novos deslizamentos podem acontecer a qualquer momento.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A região é conhecida pelo histórico de instabilidade do barranco, principalmente após períodos de chuva, o que aumenta ainda mais a preocupação de quem passa diariamente pelo local.

Agentes de trânsito foram chamados às pressas e realizaram a sinalização para garantir a segurança do local. Mesmo assim, os motoristas devem passar com cautela.

