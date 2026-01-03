Seu corpo foi encontrado dentro de um posto de combustíveis desativado nas imediações da rodovia Anhanguera, onde viviam.

Em um crime que retrata claramente a falta de amor ao próximo, Josefa Andrade, 43, a mulher em situação de rua, foi morta de maneira cruel, golpeada com um facão, justamente pelo homem com quem dividia a vida e a esperança de dias melhores, na noite desta quarta-feira (31), último dia do ano.

O crime chocante aconteceu após o homem ser convidado por uma família para festejar o ano-novo em um local seguro, longe da fome e da solidão das ruas. Segundo as informações no boletim de ocorrência, o único “motivo” para a violência foi o desejo da vítima de estar ao lado do companheiro na festa de Ano-Novo. Mas ele queria ir sozinho.

A vontade de Josefa era simples, humana, comum a qualquer pessoa: compartilhar um momento simbólico com quem se ama. Esse gesto, porém, terminou em tragédia.

O casal vivia em situação de extrema vulnerabilidade social. Sem casa, sem proteção e sem apoio fixo, carregavam no corpo e na rotina as marcas da vida difícil. Ainda assim, havia afeto por parte da mulher. Havia a esperança de que aquela noite pudesse ser diferente. Mas a virada do ano se transformou em um cenário de violência e muito sangue.