Um acidente violento e chocante tirou a vida de um motociclista na manhã desta sexta-feira (2), em Piracicaba. A tragédia aconteceu na rua Aristides Orsini, no bairro Paineiras, e deixou moradores e motoristas em estado de choque.
De acordo com as informações iniciais, a moto bateu na lateral de um caminhão de coleta de lixo no momento em que o veículo entrava na Avenida Frei Francisco Antônio Perin. Com a pancada, o motociclista foi arremessado ao chão e acabou caindo debaixo do caminhão, sendo atropelado logo em seguida.
O impacto foi fatal. A vítima sofreu ferimentos gravíssimos e morreu na hora, antes mesmo de qualquer chance de socorro.
Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar correram para o local, mas só puderam constatar o óbito. A área foi isolada para o trabalho da perícia, e o trânsito ficou lento, causando lentidão no trânsito na região.
O caso ainda está sendo apurado e as circunstâncias do acidente serão investigadas