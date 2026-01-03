03 de janeiro de 2026
ACIDENTE GRAVE

Carro capota e quase atinge motociclistas no centro de Piracicaba

O veículo Hyundai HB20 capotou e quase causou uma tragédia com os motoboys.
  A noite foi de pânico e correria na avenida Armando de Salles Oliveira, no centro de Piracicaba. Um Hyundai HB20 preto virou de ponta-cabeça e quase atingiu dois motociclistas após o motorista perder totalmente o controle da direção, nesta sexta-feira (2). De acordo com testemunhas, o carro estava rápido.

Antes do capotamento violento, o carro passou raspando por dois motociclistas. Por questão de segundos, uma tragédia não foi registrada. Os motociclistas conseguiram desviar no último instante e escaparam por pouco de serem atingidos.

Com o impacto, o motorista ficou visivelmente desnorteado e sofreu ferimentos no rosto. O barulho do acidente chamou a atenção de moradores e motoristas, que se aglomeraram assustados enquanto equipes da Polícia Militar e do socorro chegavam às pressas.

Policiais isolaram a área para evitar novos acidentes e dar andamento ao registro da ocorrência. Até agora, não há confirmação se o condutor foi levado ao hospital nem se realizou o teste do bafômetro. As causas do capotamento ainda são um mistério e serão investigadas.

