A noite foi de pânico e correria na avenida Armando de Salles Oliveira, no centro de Piracicaba. Um Hyundai HB20 preto virou de ponta-cabeça e quase atingiu dois motociclistas após o motorista perder totalmente o controle da direção, nesta sexta-feira (2). De acordo com testemunhas, o carro estava rápido.

Antes do capotamento violento, o carro passou raspando por dois motociclistas. Por questão de segundos, uma tragédia não foi registrada. Os motociclistas conseguiram desviar no último instante e escaparam por pouco de serem atingidos.