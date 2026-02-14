26 de fevereiro de 2026
CULTURA

14ª Festa da Batata movimenta o Engenho Central no fim de semana

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação CCS
Festa da Batata se consolidou como uma das celebrações mais aguardadas do interior paulista.
O Engenho Central recebe, a partir desta sexta-feira (27), a 14ª edição da Festa da Batata, evento que já integra o calendário tradicional de Piracicaba. A programação segue no sábado (28) e no domingo (1º), reunindo gastronomia, música ao vivo e ações solidárias. Promovida pelo Instituto Educando pelo Esporte, a festa conta com apoio da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo. A entrada e o estacionamento são gratuitos, e a organização incentiva a doação de um quilo de alimento não perecível.

VEJA MAIS:

Além de valorizar a culinária regional, o evento tem caráter social e comunitário. A expectativa é atrair famílias de Piracicaba e também visitantes de cidades da região, como Limeira, Rio Claro, Charqueada, Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, a festa reforça a importância da tradição e da convivência. “O Engenho Central, espaço simbólico da nossa história, se torna palco de uma celebração que valoriza a cultura popular, fomenta a economia criativa e fortalece os vínculos comunitários”, afirmou. A secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, destaca o impacto regional do evento. “A festa movimenta a cidade, atrai visitantes e consolida Piracicaba como destino de experiências autênticas”, disse.

Cardápio variado

Protagonista da festa, a batata aparece em diferentes versões e preparos. O público também poderá encontrar pastel, lanche de pernil, linguiça artesanal, espetinhos, doces caseiros, churros e os tradicionais sorvetes da Sorveteria Paris. Para acompanhar, haverá cerveja, chope artesanal e drinks preparados na hora.

O cenário à beira do rio, com mesas compartilhadas e música ao vivo, reforça o clima típico das festas do interior.

Programação musical

Sexta-feira (27)

  • 18h às 19h – Banda Musical do Instituto Educando
  • 20h às 22h – Pimenta Preta

Sábado (28)

  • 16h às 17h – Coral de Flauta Doce Aprendendo com Música do Instituto Educando
  • 17h30 às 19h30 – Maycon e Benício
  • 20h às 22h – Estima Samba

Domingo (1º)

  • 11h30 às 13h30 – Patrícia Ribeiro
  • 14h às 16h – Os Londrinos

SERVIÇO

14ª Festa da Batata

  • Datas: Sexta-feira (27), das 18h às 22h; sábado (28), das 16h às 22h; e domingo (1º), das 11h30 às 16h.
  • Local: Engenho Central (Av. Dr. Maurice Allain, 454 – Vila Rezende).
  • Entrada e estacionamento: gratuitos.
  • Mais informações: Instagram @festadabatatadepiracicaba.

