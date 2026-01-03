Em uma declaração feita nas primeiras horas deste sábado (3), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que forças militares americanas realizaram um ataque de grande escala contra a Venezuela, resultando na captura do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.

Segundo Trump, a dupla foi retirada do território venezuelano por via aérea em uma ação coordenada com tropas de elite americanas.

O anúncio, publicado nas redes sociais, ressaltou o sucesso da operação e informou que detalhes adicionais serão apresentados em coletiva de imprensa marcada para mais tarde hoje. O presidente não especificou o destino para onde Maduro e a primeira-dama foram levados, nem deu informações oficiais sobre sua situação atual.