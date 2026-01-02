Um vídeo de câmera de segurança captou o momento exato do acidente fatal na manhã desta sexta-feira (2), em Piracicaba.Foi identificado como Ismael Cordeiro, 34, o motociclista que morreu de forma trágica e instantânea após violenta colisão com um caminhão de coleta de lixo, seguida de atropelamento. O acidente brutal aconteceu no cruzamento da rua Aristides Orsini com a Avenida Frei Francisco Antônio Perin, na região do Chácara São Jorge e Paineiras.O local se transformou em um cenário de choque, dor e revolta.

Imagens fortes do vídeo que circula nas redes sociais escancaram a violência do impacto e mostram o exato momento da batida. No registro, o caminhão inicia a conversão para entrar na avenida quando, em questão de segundos, a motocicleta conduzida por Ismael surge e atinge violentamente a lateral do veículo. A pancada é seca e devastadora. Ismael é arremessado ao asfalto e, sem qualquer chance de defesa, acaba caindo sob o caminhão, sendo atropelado logo em seguida.