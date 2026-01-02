Um vídeo de câmera de segurança captou o momento exato do acidente fatal na manhã desta sexta-feira (2), em Piracicaba.Foi identificado como Ismael Cordeiro, 34, o motociclista que morreu de forma trágica e instantânea após violenta colisão com um caminhão de coleta de lixo, seguida de atropelamento. O acidente brutal aconteceu no cruzamento da rua Aristides Orsini com a Avenida Frei Francisco Antônio Perin, na região do Chácara São Jorge e Paineiras.O local se transformou em um cenário de choque, dor e revolta.
Imagens fortes do vídeo que circula nas redes sociais escancaram a violência do impacto e mostram o exato momento da batida. No registro, o caminhão inicia a conversão para entrar na avenida quando, em questão de segundos, a motocicleta conduzida por Ismael surge e atinge violentamente a lateral do veículo. A pancada é seca e devastadora. Ismael é arremessado ao asfalto e, sem qualquer chance de defesa, acaba caindo sob o caminhão, sendo atropelado logo em seguida.
A cena é brutal. A força do impacto não deu qualquer possibilidade de sobrevivência. Ismael Cordeiro morreu na hora, antes mesmo da chegada do socorro. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados com urgência, mas apenas puderam constatar o óbito. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, enquanto moradores, motoristas e pedestres observavam, em silêncio, o desfecho de uma tragédia anunciada.
A morte do motociclista causou forte comoção na região. O trânsito ficou completamente comprometido, com longas filas e lentidão durante toda a manhã, agravando ainda mais o clima de tensão. Muitos condutores pararam para assistir às cenas, ainda incrédulos diante do que havia acabado de acontecer.
O caso segue sob investigação, e o vídeo do momento exato da colisão será fundamental para esclarecer a dinâmica do acidente e possíveis responsabilidades, principalmente para o condutor do veículo que acessou a via.