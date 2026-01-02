A cena inusitada aconteceu nesta quinta-feira (1) e chamou a atenção de quem passou pelo local.

Quando o termômetro resolveu testar a paciência dos piracicabanos com o calor intenso neste início de 2026, moradores do bairro São Vicente deram uma resposta à altura — e com bom humor. Nada de clube ou parque aquático, a solução veio sobre quatro rodas: uma piscina improvisada na caçamba de um caminhão, com auxílio de um amigo com outro caminhão-pipa, que passou pela rua.

Com lona plástica bem esticada, água na medida certa e muita criatividade, o caminhão se transformou em um verdadeiro “piscinão”, garantindo alívio imediato para adultos e crianças durante o feriado de Ano-Novo.

Entre risadas, mergulhos improvisados e aquele clima clássico de vizinhança unida, a confraternização virou símbolo de simplicidade e inventividade. O registro do momento reforça da que, diante do calor intenso que tomou conta da cidade no primeiro dia do ano, vale tudo — desde que seja seguro — para se refrescar.

Sem luxo, mas com sobra de alegria, a iniciativa provou que, em Piracicaba, a criatividade anda de mãos dadas com o bom humor, especialmente quando o sol resolve castigar.