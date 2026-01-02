02 de janeiro de 2026
Mulher é morta após discussão em posto de combustíveis desativado

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Google Street View
O corpo da vítima foi encontrado no posto de combustíveis desativado.
O corpo da vítima foi encontrado no posto de combustíveis desativado.

  Uma mulher foi encontrada morta na tarde desta quinta-feira (1º) em um posto de gasolina abandonado em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Localizado na avenida Carlos Kuntz Busch, no bairro Parque Egisto Ragazzo, o local serve de ponto de abrigo para pessoas em situação de rua.

Segundo informações, a mulher teria se envolvido em uma briga e acabou sendo morta no local. Quem passou pela região ficou assustado com a cena.

A Polícia Militar foi chamada, isolou a área e acionou a perícia. O SAMU esteve no local e confirmou a morte. A pericia também atendeu a ocorrência.O caso será investigado pela Polícia Civil, para descobrir quem matou a mulher e o que causou a discussão. Até agora, ninguém foi preso.

A funerária transportou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) e um boletim de ocorrência foi registrado.

