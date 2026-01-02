Uma mulher foi encontrada morta na tarde desta quinta-feira (1º) em um posto de gasolina abandonado em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Localizado na avenida Carlos Kuntz Busch, no bairro Parque Egisto Ragazzo, o local serve de ponto de abrigo para pessoas em situação de rua.

Segundo informações, a mulher teria se envolvido em uma briga e acabou sendo morta no local. Quem passou pela região ficou assustado com a cena.