O sorteio da Mega da Virada 2025 entrou para a história ao distribuir um prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão, dividido entre seis apostas vencedoras. Uma delas foi registrada em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, por meio de um bolão com 18 cotas.

Seis apostas dividem o maior prêmio da loteria

Cada uma das apostas premiadas vai receber R$ 181.892.881,09. Além do bolão feito em Franco da Rocha, os bilhetes vencedores foram registrados em João Pessoa, na Paraíba, e em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Outras três apostas foram realizadas de forma eletrônica, sem intermediação de casas lotéricas físicas.

O sorteio ocorreu na manhã de 1º de janeiro, após atraso técnico que adiou a extração originalmente prevista para a noite de 31 de dezembro.