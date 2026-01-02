O sorteio da Mega da Virada 2025 entrou para a história ao distribuir um prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão, dividido entre seis apostas vencedoras. Uma delas foi registrada em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, por meio de um bolão com 18 cotas.
Seis apostas dividem o maior prêmio da loteria
Cada uma das apostas premiadas vai receber R$ 181.892.881,09. Além do bolão feito em Franco da Rocha, os bilhetes vencedores foram registrados em João Pessoa, na Paraíba, e em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Outras três apostas foram realizadas de forma eletrônica, sem intermediação de casas lotéricas físicas.
O sorteio ocorreu na manhã de 1º de janeiro, após atraso técnico que adiou a extração originalmente prevista para a noite de 31 de dezembro.
Números sorteados movimentaram o país
As dezenas que garantiram o prêmio milionário foram: 09, 13, 21, 32, 33 e 59. O anúncio oficial gerou grande repercussão nacional e impulsionou um volume recorde de apostas, especialmente nos canais digitais da Caixa Econômica Federal.
Segundo a instituição, o sistema chegou a registrar picos de mais de 120 mil transações por segundo nas plataformas online.
Milhares de apostas também foram premiadas
Além dos ganhadores do prêmio principal, a Mega da Virada 2025 contemplou outras faixas. Mais de 3,9 mil apostas acertaram cinco números e receberam pouco mais de R$ 11,9 mil cada. Já a quadra premiou mais de 308 mil bilhetes, com valor individual superior a R$ 200.
Os números reforçam o alcance do sorteio, considerado o mais aguardado do calendário das loterias brasileiras.
Atraso no sorteio teve causa técnica
A Caixa informou que o adiamento do sorteio ocorreu devido a problemas técnicos causados pelo volume elevado de apostas. Outros concursos realizados no mesmo dia também sofreram atrasos, o que levou a instituição a concentrar os sorteios no dia seguinte.
Prêmio também financia áreas sociais
Parte significativa da arrecadação da Mega da Virada é destinada a programas sociais nas áreas de educação, esporte, cultura e segurança. Pela legislação vigente, quase metade do valor arrecadado pelas loterias federais é revertida para esses repasses.
Prazo para retirada do prêmio
Os ganhadores têm até 90 dias para resgatar os valores. Prêmios de grande monta devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e documentos pessoais.