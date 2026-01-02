Com a virada para 2026, milhões de trabalhadores brasileiros que contam os meses para se aposentar precisam recalcular os planos. As regras de transição da reforma da Previdência seguem avançando conforme o cronograma aprovado em 2019 e tornam o acesso ao benefício mais exigente no próximo ano — especialmente para quem já estava no mercado de trabalho antes das mudanças.

Embora as regras permanentes do INSS continuem válidas, as normas intermediárias passam por ajustes automáticos, elevando idade mínima e pontuação exigida. O resultado é um cenário que exige atenção redobrada e planejamento previdenciário.

Regras gerais continuam, mas não valem para todos