Com a virada para 2026, milhões de trabalhadores brasileiros que contam os meses para se aposentar precisam recalcular os planos. As regras de transição da reforma da Previdência seguem avançando conforme o cronograma aprovado em 2019 e tornam o acesso ao benefício mais exigente no próximo ano — especialmente para quem já estava no mercado de trabalho antes das mudanças.
VEJA MAIS:
- Saiu! Veja as dezenas sorteadas na Mega da Virada de R$ 1 bilhão
- Imposto de Renda muda em 2026; VEJA quem não vai pagar
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Embora as regras permanentes do INSS continuem válidas, as normas intermediárias passam por ajustes automáticos, elevando idade mínima e pontuação exigida. O resultado é um cenário que exige atenção redobrada e planejamento previdenciário.
Regras gerais continuam, mas não valem para todos
A legislação mantém a chamada regra definitiva da aposentadoria:
- Mulheres: 62 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição
- Homens: 65 anos de idade e no mínimo 20 anos de contribuição
Esses critérios, no entanto, não se aplicam automaticamente a quem já contribuía antes de novembro de 2019. Nesse caso, entram em cena as regras de transição, que mudam ano a ano até 2031.
O que muda efetivamente em 2026
O avanço do calendário da reforma impacta principalmente duas modalidades: a idade mínima progressiva e a regra dos pontos.
Idade mínima progressiva
Em 2026, a exigência aumenta em seis meses em relação a 2025:
- Mulheres: 59 anos e 6 meses
- Homens: 64 anos e 6 meses
O tempo mínimo de contribuição permanece elevado:
- Mulheres: 30 anos
- Homens: 35 anos
Sistema de pontos
A soma da idade com o tempo de contribuição também sobe:
- Mulheres precisam alcançar 93 pontos
- Homens devem atingir 103 pontos
Essa regra costuma atrair quem começou a trabalhar mais cedo e acumulou longos períodos de contribuição.
Transições disponíveis: qual pode ser a melhor?
A reforma criou diferentes caminhos para suavizar a mudança entre o modelo antigo e o atual. O segurado pode escolher a opção mais vantajosa, desde que cumpra todos os requisitos.
- Idade + tempo de contribuição: Combina o tempo mínimo (30 anos para mulheres e 35 para homens) com a idade progressiva, que aumenta a cada ano.
- Aposentadoria por idade: Segue sem alterações: 62 anos para mulheres e 65 para homens, com ao menos 15 anos de contribuição.
- Pedágio de 50%: Destinado a quem estava a até dois anos da aposentadoria em 2019. Essa regra já se esgotou e não contempla novos casos em 2026.
- Pedágio de 100%: Exige cumprir todo o tempo que faltava na data da reforma. Em contrapartida, pode resultar em um benefício mais vantajoso e não sofreu mudanças para 2026.
Professores também sentem o impacto
Os profissionais do magistério enquadrados nas regras de transição também enfrentam aumento da idade mínima:
- Professoras: 54 anos e 6 meses
- Professores: 59 anos e 6 meses
O tempo mínimo em sala de aula permanece:
- 25 anos para mulheres
- 30 anos para homens
Como saber quando você poderá se aposentar
O INSS oferece uma ferramenta online que ajuda o segurado a entender quanto tempo ainda falta e quais regras estão ao alcance.
Como acessar a simulação:
- Entre no site ou aplicativo Meu INSS;
- Faça login com CPF e senha;
- Busque por “Simular Aposentadoria”;
- Confira as opções disponíveis e compare cenários;
- Gere o PDF com os detalhes.
Apesar de não garantir o benefício, a simulação é uma aliada importante no planejamento previdenciário e na escolha da regra mais vantajosa.