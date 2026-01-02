02 de janeiro de 2026
Aposentar fica mais difícil em 2026? VEJA as novas regras

Com a virada para 2026, milhões de trabalhadores brasileiros que contam os meses para se aposentar precisam recalcular os planos. As regras de transição da reforma da Previdência seguem avançando conforme o cronograma aprovado em 2019 e tornam o acesso ao benefício mais exigente no próximo ano — especialmente para quem já estava no mercado de trabalho antes das mudanças.

Embora as regras permanentes do INSS continuem válidas, as normas intermediárias passam por ajustes automáticos, elevando idade mínima e pontuação exigida. O resultado é um cenário que exige atenção redobrada e planejamento previdenciário.

Regras gerais continuam, mas não valem para todos

A legislação mantém a chamada regra definitiva da aposentadoria:

  • Mulheres: 62 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição
  • Homens: 65 anos de idade e no mínimo 20 anos de contribuição

Esses critérios, no entanto, não se aplicam automaticamente a quem já contribuía antes de novembro de 2019. Nesse caso, entram em cena as regras de transição, que mudam ano a ano até 2031.

O que muda efetivamente em 2026

O avanço do calendário da reforma impacta principalmente duas modalidades: a idade mínima progressiva e a regra dos pontos.

Idade mínima progressiva

Em 2026, a exigência aumenta em seis meses em relação a 2025:

  • Mulheres: 59 anos e 6 meses
  • Homens: 64 anos e 6 meses

O tempo mínimo de contribuição permanece elevado:

  • Mulheres: 30 anos
  • Homens: 35 anos

Sistema de pontos

A soma da idade com o tempo de contribuição também sobe:

  • Mulheres precisam alcançar 93 pontos
  • Homens devem atingir 103 pontos

Essa regra costuma atrair quem começou a trabalhar mais cedo e acumulou longos períodos de contribuição.

Transições disponíveis: qual pode ser a melhor?

A reforma criou diferentes caminhos para suavizar a mudança entre o modelo antigo e o atual. O segurado pode escolher a opção mais vantajosa, desde que cumpra todos os requisitos.

  • Idade + tempo de contribuição: Combina o tempo mínimo (30 anos para mulheres e 35 para homens) com a idade progressiva, que aumenta a cada ano.
  • Aposentadoria por idade: Segue sem alterações: 62 anos para mulheres e 65 para homens, com ao menos 15 anos de contribuição.
  • Pedágio de 50%: Destinado a quem estava a até dois anos da aposentadoria em 2019. Essa regra já se esgotou e não contempla novos casos em 2026.
  • Pedágio de 100%: Exige cumprir todo o tempo que faltava na data da reforma. Em contrapartida, pode resultar em um benefício mais vantajoso e não sofreu mudanças para 2026.

Professores também sentem o impacto

Os profissionais do magistério enquadrados nas regras de transição também enfrentam aumento da idade mínima:

  • Professoras: 54 anos e 6 meses
  • Professores: 59 anos e 6 meses

O tempo mínimo em sala de aula permanece:

  • 25 anos para mulheres
  • 30 anos para homens

Como saber quando você poderá se aposentar

O INSS oferece uma ferramenta online que ajuda o segurado a entender quanto tempo ainda falta e quais regras estão ao alcance.

Como acessar a simulação:

  • Entre no site ou aplicativo Meu INSS;
  • Faça login com CPF e senha;
  • Busque por “Simular Aposentadoria”;
  • Confira as opções disponíveis e compare cenários;
  • Gere o PDF com os detalhes.

Apesar de não garantir o benefício, a simulação é uma aliada importante no planejamento previdenciário e na escolha da regra mais vantajosa.

