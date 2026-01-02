Nas redes sociais, Renato Bolsonaro divulgou a imagem do comprovante da aposta, que continha os números 06, 13, 21, 22, 32 e 59. Quatro dezenas foram acertadas: 13, 21, 32 e 59. Segundo a publicação, o valor total investido no bolão foi de R$ 18.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi um dos ganhadores da quadra da Mega da Virada. A aposta premiada foi registrada em um bolão feito em conjunto com o irmão, Renato Bolsonaro, e um assessor. O sorteio ocorreu na quinta-feira, dia 1º.

Em postagem, Renato informou que o bolão foi realizado em parceria com Jair Bolsonaro e um assessor identificado como Mosart, mencionando o acerto da quadra no sorteio especial de fim de ano.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio principal da Mega da Virada foi dividido entre seis apostas vencedoras. Cada uma recebeu o valor de R$ 181.892.881,09. Ainda segundo a instituição, 3.921 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 11.931,42 cada.

Na terceira faixa de premiação, destinada aos apostadores que acertaram quatro números, 308.315 bilhetes foram contemplados. Cada um recebeu R$ 216,76, incluindo o bolão do ex-presidente.