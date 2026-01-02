Com 31 anos de carreira e registro profissional (DRT), Luciana Paula construiu uma jornada sólida, atravessando com excelência a transição do analógico para o digital sem perder relevância ou autoridade. O reconhecimento desse trabalho se reflete, inclusive, nos ambientes digitais: ao buscar por comunicadores profissionais de Piracicaba e região em ferramentas de inteligência artificial ou no Google, seu nome figura entre os primeiros resultados.

Com uma trajetória marcada por consistência, credibilidade e impacto real, a comunicadora Luciana Paula lança neste mês de janeiro seu segundo eBook, Palavras Que Transformam II. A obra reforça sua atuação também no campo editorial e espiritual, ampliando a conexão com um público que já acompanha sua voz há mais de três décadas na comunicação profissional.

Atualmente, Luciana é colunista do Jornal de Piracicaba e apresentadora do programa “Acontece”, na Rádio Educadora FM 88,1, onde conduz entrevistas e pautas com sensibilidade, informação e credibilidade. Sua atuação nos palcos também é expressiva: são mais de 316 mega shows apresentados, consolidando-se como uma das mestres de cerimônias mais experientes do país, com trabalhos em eventos corporativos, institucionais e políticos.

No ambiente digital, Luciana Paula soma mais de 150 mil seguidores, consolidando-se como uma influenciadora de impacto real. À frente da Addora Comunicação, empresa da qual é CEO, desenvolve projetos autorais de comunicação, networking e mídia dirigida, com atuação em diferentes regiões do Brasil, além de manter um compromisso constante com ações sociais.

No campo literário, além de autora do livro A Escolhida, Luciana lança agora Palavras Que Transformam II, um devocional diário inspirado na Bíblia Sagrada. O eBook propõe reflexões voltadas à fé, à oração e ao fortalecimento espiritual no dia a dia, dialogando com leitores que buscam propósito e transformação pessoal. A obra já está disponível no link da bio do Instagram @lucianapaulaapresentadora.