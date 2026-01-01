Uma mulher acabou presa na manhã de quarta-feira (31), em um supermercado de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, ao tentar driblar o sistema de autoatendimento alterando códigos de barras de mercadorias de alto valor.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), a suspeita entrou no estabelecimento portando etiquetas recortadas de pequenas garrafas de refrigerante, cujo preço unitário era de apenas R$ 1,99 — valor usado como disfarce para registrar todos os itens no caixa eletrônico.

O esquema foi descoberto quando uma funcionária do mercado, ao realizar a conferência visual das compras, notou que o terminal exibia repetidamente a descrição e o preço de refrigerante, apesar de se tratar de produtos completamente diferentes. A equipe acionou a polícia, que abordou a mulher ainda dentro da loja.