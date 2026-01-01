Um grave acidente tirou a vida do adolescente Matheus Eduardo Bertanha Correia, de apenas 17 anos na tarde desta quinta-feira (31) e chocou moradores de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.
O jovem pilotava uma motocicleta pela avenida Cabo PM Wagner Modesto quando perdeu o controle após a roda bater na sarjeta e acabou se chocando violentamente contra um poste de iluminação pública.
Com o impacto, o adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
A jovem que estava na garupa ficou gravemente ferida, recebeu atendimento do SAMU e foi levada às pressas para a Santa Casa de Limeira.
Equipes de resgate, Polícia Civil e peritos estiveram no local para atender a ocorrência. O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas.