JP1 - Sampi Piracicaba
PRIMEIRA DO ANO

Hospital Unimed tem o primeiro nascimento de 2026 em Piracicaba

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação Hospital Unimed
Alice com seus papais Camila e Davi Mendes
O Hospital Unimed Piracicaba registrou o primeiro nascimento de 2026 às 2h21 do dia 1º de janeiro. A bebê Alice nasceu marcando simbolicamente o início do novo ano na instituição e na vida de seus pais Camila e Davi Mendes.

Primeira bebê do ano nasce de parto normal

Com 3,315 quilos, Alice veio ao mundo em um parto normal considerado tranquilo, realizado sob acompanhamento do ginecologista obstetra Luis Antônio Caero. A chegada da bebê surpreendeu a família, já que o nascimento não estava previsto para a virada do ano, tornando o momento ainda mais especial.

A mãe, que já era de segunda viagem, relatou emoção ao iniciar o ano com a chegada da filha mais nova e destacou o cuidado recebido durante todo o atendimento, desde a internação até o parto: “Começar o ano com a chegada da Alice é um presente imenso, pois não estava programado para esta data. Foi um parto tranquilo, cercado de cuidado e carinho. Só temos gratidão por viver esse momento tão especial aqui no Hospital Unimed”.

Outros nascimentos movimentaram a maternidade

Além de Alice como primeira bebê de 2026, o Hospital Unimed Piracicaba teve outros partos ao longo do dia 1º. Às 8h44 nasceu Ravi por cesariana e, mais tarde, outro parto do mesmo tipo foi registrado, trazendo Asaf para o mundo e evidenciando um começo de ano movimentado na maternidade.

Atendimento humanizado 

A instituição reforçou que cada nascimento é tratado como único, com foco na assistência humanizada, segurança e cuidado integral às gestantes, recém-nascidos e familiares. O hospital segue como referência em atendimento obstétrico na cidade e região.

