O Hospital Unimed Piracicaba registrou o primeiro nascimento de 2026 às 2h21 do dia 1º de janeiro. A bebê Alice nasceu marcando simbolicamente o início do novo ano na instituição e na vida de seus pais Camila e Davi Mendes.

Primeira bebê do ano nasce de parto normal

Com 3,315 quilos, Alice veio ao mundo em um parto normal considerado tranquilo, realizado sob acompanhamento do ginecologista obstetra Luis Antônio Caero. A chegada da bebê surpreendeu a família, já que o nascimento não estava previsto para a virada do ano, tornando o momento ainda mais especial.

A mãe, que já era de segunda viagem, relatou emoção ao iniciar o ano com a chegada da filha mais nova e destacou o cuidado recebido durante todo o atendimento, desde a internação até o parto: “Começar o ano com a chegada da Alice é um presente imenso, pois não estava programado para esta data. Foi um parto tranquilo, cercado de cuidado e carinho. Só temos gratidão por viver esse momento tão especial aqui no Hospital Unimed”.