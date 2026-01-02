A Lei nº 15.270/2025, sancionada pelo governo federal, alterou as regras do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e ampliou a faixa de isenção para contribuintes com renda mensal de até R$ 5.000. As mudanças entraram em vigor em 1º de janeiro de 2026.

Saiba Mais:

A nova legislação não modifica as alíquotas da tabela progressiva, que variam de 7,5% a 27,5%. O ajuste ocorre por meio da criação de um mecanismo de redução do imposto devido, aplicado diretamente no cálculo mensal.

O que muda no cálculo do IR