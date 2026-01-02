Ao todo, o calendário prevê nove feriados nacionais restantes, sendo que oito deles caem em dias úteis. Sete dessas datas ocorrem em segundas ou sextas-feiras. Outros feriados, mesmo quando marcados para o meio da semana, podem ser estendidos a depender de acordos de compensação de jornada adotados por empresas e órgãos públicos.

O governo federal publicou em dezembro o calendário oficial de feriados de 2026. De acordo com a programação, sete feriados nacionais poderão ser emendados ao longo do ano, o que facilita a formação de períodos prolongados de folga.

Entre os feriados previstos estão a Confraternização Universal, em 1º de janeiro, e o Carnaval, nos dias 16 e 17 de fevereiro. A Quarta-feira de Cinzas ocorre em 18 de fevereiro. A Sexta-feira Santa será celebrada em 3 de abril, enquanto Tiradentes é comemorado em 21 de abril.

O Dia do Trabalho será celebrado em 1º de maio. Corpus Christi está marcado para 4 de junho. O feriado da Independência do Brasil ocorre em 7 de setembro. Em outubro, estão previstas as datas de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, e o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro.

Em novembro, o calendário inclui os feriados de Finados, em 2 de novembro, Proclamação da República, no dia 15, e o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro. O ano se encerra com a véspera de Natal, em 24 de dezembro, o Natal, em 25 de dezembro, e a véspera de Ano Novo, em 31 de dezembro.