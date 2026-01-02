A Santa Casa de Piracicaba registrou seu primeiro nascimento de 2026 na manhã do dia 1º de janeiro. A recém-nascida Helena veio ao mundo às 8h54, por parto normal, e foi a única bebê nascida na instituição no primeiro dia do ano.

Nascimento marca início de 2026 na maternidade

Filha de uma mãe de primeira viagem, Helena chegou em um momento simbólico, marcando o começo do novo ano na maternidade da Santa Casa. O parto ocorreu de forma tranquila e contou com o acompanhamento da equipe multiprofissional da instituição.

Segundo relato da família, as contrações tiveram início às 3h30, após as comemorações de Ano-Novo. Com o rompimento da bolsa, a gestante seguiu imediatamente para o hospital, onde recebeu atendimento e acolhimento da equipe médica.