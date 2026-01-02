As fortes chuvas que atingiram Piracicaba nesta quarta-feira (31), provocaram uma intensa enxurrada que invadiu ruas do bairro Itaperu, na região de Ártemis, causando transtornos e apreensão entre os moradores.

Vídeos e imagens registrados por moradores mostram a água descendo com grande força, arrastando terra e cascalho, o que colocou carros e residências em risco. Em alguns pontos, a enxurrada tomou completamente as vias, tornando trechos de acesso intransitáveis e impedindo que moradores saíssem de casa por medo de acidentes.