As fortes chuvas que atingiram Piracicaba nesta quarta-feira (31), provocaram uma intensa enxurrada que invadiu ruas do bairro Itaperu, na região de Ártemis, causando transtornos e apreensão entre os moradores.
Vídeos e imagens registrados por moradores mostram a água descendo com grande força, arrastando terra e cascalho, o que colocou carros e residências em risco. Em alguns pontos, a enxurrada tomou completamente as vias, tornando trechos de acesso intransitáveis e impedindo que moradores saíssem de casa por medo de acidentes.
Segundo relatos, a água arrastou cascalho e terra, deixando ruas cobertas por lama.A situação gerou pânico e preocupação, principalmente entre famílias que vivem ali na região.
De acordo com os moradores, o problema é recorrente durante períodos de chuva intensa e se repete há anos. Eles afirmam que a cada nova tempestade o temor aumenta e cobram providências das autoridades para evitar novos alagamentos e garantir mais segurança à população.