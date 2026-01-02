02 de janeiro de 2026
Chuva provoca alagamento e enxurrada no Itaperu em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Os carros foram atingidos pela lama com cascalho arrastados pela enxurrada.
Os carros foram atingidos pela lama com cascalho arrastados pela enxurrada.

 As fortes chuvas que atingiram Piracicaba nesta quarta-feira (31), provocaram uma intensa enxurrada que invadiu ruas do bairro Itaperu, na região de Ártemis, causando transtornos e apreensão entre os moradores.

Vídeos e imagens registrados por moradores mostram a água descendo com grande força, arrastando terra e cascalho, o que colocou carros e residências em risco. Em alguns pontos, a enxurrada tomou completamente as vias, tornando trechos de acesso intransitáveis e impedindo que moradores saíssem de casa por medo de acidentes.

Segundo relatos, a água arrastou cascalho e terra, deixando ruas cobertas por lama.A situação gerou pânico e preocupação, principalmente entre famílias que vivem ali na região.

De acordo com os moradores, o problema é recorrente durante períodos de chuva intensa e se repete há anos. Eles afirmam que a cada nova tempestade o temor aumenta e cobram providências das autoridades para evitar novos alagamentos e garantir mais segurança à população.

