A chuva que caiu na noite desta quarta-feira (31), que marcou a virada do ano, chegou com força no Jardim Gilda e pegou todo mundo de surpresa. Em questão de minutos, a água desceu com tanta força que parecia um rio no meio do bairro de Piracicaba.

A rua virou enxurrada, o quintal virou lago e a água entrou nas casas sem pedir licença. Teve gente levantando sofá às pressas, salvando geladeira, colocando criança no colo e rezando para a chuva dar trégua. O barulho da água assustou e a tensão tomou conta de todo mundo. Móveis foram perdidos.