A chuva que caiu na noite desta quarta-feira (31), que marcou a virada do ano, chegou com força no Jardim Gilda e pegou todo mundo de surpresa. Em questão de minutos, a água desceu com tanta força que parecia um rio no meio do bairro de Piracicaba.
A rua virou enxurrada, o quintal virou lago e a água entrou nas casas sem pedir licença. Teve gente levantando sofá às pressas, salvando geladeira, colocando criança no colo e rezando para a chuva dar trégua. O barulho da água assustou e a tensão tomou conta de todo mundo. Móveis foram perdidos.
No meio do caos, uma ponte do bairro não aguentou o volume de água e foi quebrada em parte. A cena depois da chuva foi de destruição: lama espalhada, buracos, entulho e muita apreensão no rosto dos moradores
Agora o bairro segue em alerta. A chuva passou, mas deixou insegurança, prejuízo e revolta. Moradores cobram ajuda, solução e respeito, para evitar o desespero toda vez que o céu fecha.