ESTRAGOS NA VIRADA

VÍDEO: Chuva forte invade casas e danifica ponte em Piracicaba

Por Da redaçãoPira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Redes Sociais e Claudio César/Pira1/JP
A chuva marcou a despedida do ano de 2025 em Piracicaba.
A chuva marcou a despedida do ano de 2025 em Piracicaba.

  A chuva que caiu na noite desta quarta-feira (31), que marcou a virada do ano, chegou com força no Jardim Gilda e pegou todo mundo de surpresa. Em questão de minutos, a água desceu com tanta força que parecia um rio no meio do bairro de Piracicaba.

A rua virou enxurrada, o quintal virou lago e a água entrou nas casas sem pedir licença. Teve gente levantando sofá às pressas, salvando geladeira, colocando criança no colo e rezando para a chuva dar trégua. O barulho da água assustou e a tensão tomou conta de todo mundo. Móveis foram perdidos.

No meio do caos, uma ponte do bairro não aguentou o volume de água e foi quebrada em parte. A cena depois da chuva foi de destruição: lama espalhada, buracos, entulho e muita apreensão no rosto dos moradores

Agora o bairro segue em alerta. A chuva passou, mas deixou insegurança, prejuízo e revolta. Moradores cobram ajuda, solução e respeito, para evitar o desespero toda vez que o céu fecha.

