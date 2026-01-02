Piracicaba passa a cobrar taxa de iluminação pública a partir desta quinta-feira; confira os valores

Contribuição será cobrada tanto de imóveis ligados à rede elétrica quanto de terrenos e construções sem ligação de energia

Piracicaba (SP) passa a cobrar, a partir desta quinta-feira (1º), a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip). A medida foi aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pela Prefeitura em maio de 2025, com início da cobrança previsto para 2026.