31 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
GRANDE SUSTO

VÍDEO: Jiboia gigante invade casa e ataca idoso em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
A cobra de 1,20 m foi capturada no Jardim Esplanada.
A cobra de 1,20 m foi capturada no Jardim Esplanada.

 Um idoso viveu uma tarde de desespero no bairro Jardim Esplanada, em Piracicaba. Uma cobra jiboia gigante, com cerca de 1,20 metro, invadiu uma residência e acabou se envolvendo em um ataque contra um idoso, deixando moradores nervosos nesta terça-feira (30).

LEIA MAIS

Segundo as informações apuradas, após o acidente com o morador, o clima foi de correria e tensão. O Corpo de Bombeiros foi acionado às pressas e chegou rapidamente ao local para conter o perigo. A serpente estava escondida dentro do imóvel..

Com técnica e cautela, os bombeiros realizaram o resgate seguro da jiboia, evitando que a situação terminasse em tragédia maior. O animal foi capturado seguindo todos os protocolos ambientais e encaminhado para destino adequado, longe da área urbana.

O idoso recebeu atendimento e ficou bem, embora muito assutado, como todos os vizinhos. A ocorrência reforça o aumento da presença de animais silvestres em áreas residenciais, causando apreensão. O Corpo de Bombeiros reforça: não tente enfrentar ou orientou os moradores que a captura de animais silvestres por conta própria pode colocar vidas em risco. O correto é ligar imediatamente para o 193.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários