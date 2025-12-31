Um idoso viveu uma tarde de desespero no bairro Jardim Esplanada, em Piracicaba. Uma cobra jiboia gigante, com cerca de 1,20 metro, invadiu uma residência e acabou se envolvendo em um ataque contra um idoso, deixando moradores nervosos nesta terça-feira (30).
Segundo as informações apuradas, após o acidente com o morador, o clima foi de correria e tensão. O Corpo de Bombeiros foi acionado às pressas e chegou rapidamente ao local para conter o perigo. A serpente estava escondida dentro do imóvel..
Com técnica e cautela, os bombeiros realizaram o resgate seguro da jiboia, evitando que a situação terminasse em tragédia maior. O animal foi capturado seguindo todos os protocolos ambientais e encaminhado para destino adequado, longe da área urbana.
O idoso recebeu atendimento e ficou bem, embora muito assutado, como todos os vizinhos. A ocorrência reforça o aumento da presença de animais silvestres em áreas residenciais, causando apreensão. O Corpo de Bombeiros reforça: não tente enfrentar ou orientou os moradores que a captura de animais silvestres por conta própria pode colocar vidas em risco. O correto é ligar imediatamente para o 193.