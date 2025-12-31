Um idoso viveu uma tarde de desespero no bairro Jardim Esplanada, em Piracicaba. Uma cobra jiboia gigante, com cerca de 1,20 metro, invadiu uma residência e acabou se envolvendo em um ataque contra um idoso, deixando moradores nervosos nesta terça-feira (30).

LEIA MAIS

Segundo as informações apuradas, após o acidente com o morador, o clima foi de correria e tensão. O Corpo de Bombeiros foi acionado às pressas e chegou rapidamente ao local para conter o perigo. A serpente estava escondida dentro do imóvel..