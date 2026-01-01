01 de janeiro de 2026
VÍDEO

Alagamento engole carro e família sobe no teto em Piracicaba

A família desesperada se salvou subindo no teto.

 A noite desta quarta-feira (31), que deveria ser de festa terminou em tensão e medo no bairro Santa Rosa, em Piracicaba. A chuva intensa que caiu sobre a cidade por volta das 22h do Réveillon fez a avenida Adiel Paes Zamith desaparecer sob a água em poucos minutos. O carro de uma família ficou ilhado e eles foram obrigados a subir no teto do veículo.

A enxurrada tomou a via com violência, arrastou detritos e encurralou um carro, que ficou parcialmente submerso. Sem ter para onde fugir, os ocupantes entraram em desespero e foram obrigados a subir no teto do veículo para não serem engolidos pela água que subia rapidamente. As imagens do resgate improvisado circularam nas redes sociais e causaram apreensão entre moradores. Apesar do cenário dramático, não houve vítimas.

A Defesa Civil do Estado informou que o Corpo de Bombeiros não foi acionado e que, quando a equipe da Defesa Civil Municipal chegou ao local, o nível da água já havia baixado. O episódio expôs, mais uma vez, a vulnerabilidade da cidade diante de chuvas fortes e o perigo constante em áreas sujeitas a alagamentos.

