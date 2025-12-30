Além dos moradores, visitantes de outras cidades e estados, como Barueri e Rio de Janeiro escolheram Piracicaba para passar o Réveillon em família. Muitos destacam a a beleza da decoração, a combinação entre programação cultural gratuita, paisagem do rio e gastronomia típica como diferencial do destino.

Restaurantes da Rua do Porto funcionam no feriado

Quem for ao festival também poderá aproveitar os restaurantes do Calçadão da Rua do Porto, que estarão abertos nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Entre as opções confirmadas, o Restaurante Aparapuca vai servir almoço no dia 31 e no primeiro dia do ano, ampliando as alternativas para turistas e moradores.

Celebração e boas-vindas a 2026

Com entrada franca, localização privilegiada e programação variada, o festival consolida Piracicaba como um polo cultural regional nas festas de fim de ano. A expectativa é de grande público e de um início de 2026 marcado por música, convivência e lazer.