Piracicaba se prepara para uma virada de ano animada e multicultural. No dia 31 de dezembro, a tradicional Rua do Porto será palco do Festival de Ano Novo no Engenho Central, com programação gratuita das 18h30 à meia-noite, reunindo música, arte e atrações para todas as idades.
O evento reforça o Engenho Central como um dos principais pontos culturais da cidade e promete atrair moradores e turistas que escolheram Piracicaba para celebrar a chegada de 2026.
Shows e atrações para toda a família
A programação artística do festival foi pensada para agradar públicos diversos. Ao longo da noite, o público poderá acompanhar apresentações de:
- Palhaço Sossego, com intervenções lúdicas e familiares
- Patrícia Ribeiro
- Mona Capivara, trazendo identidade autoral ao palco
- Grupo Sabadabadá, focado no entretenimento infantil
- Banda Fina Sintonia, com repertório popular
- Afropira, com ritmos de matriz afro-brasileira
As atrações se alternam até a contagem regressiva para o Ano Novo, criando um clima de celebração coletiva e acessível.
Turismo de fim de ano movimenta a cidade
Além dos moradores, visitantes de outras cidades e estados, como Barueri e Rio de Janeiro escolheram Piracicaba para passar o Réveillon em família. Muitos destacam a a beleza da decoração, a combinação entre programação cultural gratuita, paisagem do rio e gastronomia típica como diferencial do destino.
Restaurantes da Rua do Porto funcionam no feriado
Quem for ao festival também poderá aproveitar os restaurantes do Calçadão da Rua do Porto, que estarão abertos nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Entre as opções confirmadas, o Restaurante Aparapuca vai servir almoço no dia 31 e no primeiro dia do ano, ampliando as alternativas para turistas e moradores.
Celebração e boas-vindas a 2026
Com entrada franca, localização privilegiada e programação variada, o festival consolida Piracicaba como um polo cultural regional nas festas de fim de ano. A expectativa é de grande público e de um início de 2026 marcado por música, convivência e lazer.
O JP deseja a todos um feliz 2026 e um excelente começo de ano.