Cargo de nível fundamental oferece salário de R$ 3,7 mil e benefícios; vagas são para cadastro reserva em Piracicaba e outras regiões (Inscrições até 06/02)
O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) abriu inscrições para o concurso público nº 05/2025, destinado à formação de cadastro reserva para o cargo de Auxiliar de Promotoria I – Administrativo, de nível fundamental. O prazo vai de 9 de dezembro a 6 de fevereiro, com organização da Fundação Vunesp.
A remuneração inicial total é de R$ 3.784,45, composta por vencimento básico e gratificação de promotoria. Além disso, o cargo oferece auxílio-alimentação de R$ 1.450, auxílio-saúde de R$ 750 e auxílio-transporte de R$ 17,80 por dia trabalhado.
Inscrições e prova
Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Vunesp, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 107, com possibilidade de isenção ou redução conforme critérios previstos em edital. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sob o regime estatutário do Estado de São Paulo.
O concurso contará com prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. O conteúdo programático e o cronograma completo estão disponíveis no edital.As oportunidades contemplam diversas regiões do estado, incluindo Piracicaba, além da capital, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba, Bauru, Franca, Araçatuba, entre outras.
- Concurso | Auxiliar de Promotoria I - Administrativo