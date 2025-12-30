Cargo de nível fundamental oferece salário de R$ 3,7 mil e benefícios; vagas são para cadastro reserva em Piracicaba e outras regiões (Inscrições até 06/02)

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) abriu inscrições para o concurso público nº 05/2025, destinado à formação de cadastro reserva para o cargo de Auxiliar de Promotoria I – Administrativo, de nível fundamental. O prazo vai de 9 de dezembro a 6 de fevereiro, com organização da Fundação Vunesp.

A remuneração inicial total é de R$ 3.784,45, composta por vencimento básico e gratificação de promotoria. Além disso, o cargo oferece auxílio-alimentação de R$ 1.450, auxílio-saúde de R$ 750 e auxílio-transporte de R$ 17,80 por dia trabalhado.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Inscrições e prova