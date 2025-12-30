30 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CONCURSO

Concurso público em Piracicaba abre vagas na área administrativa

Por Gabriele C Sanches/JP1 | FUNDAÇÃO VUNESP
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Banco de imagem.

Cargo de nível fundamental oferece salário de R$ 3,7 mil e benefícios; vagas são para cadastro reserva em Piracicaba e outras regiões (Inscrições até 06/02)

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) abriu inscrições para o concurso público nº 05/2025, destinado à formação de cadastro reserva para o cargo de Auxiliar de Promotoria I – Administrativo, de nível fundamental. O prazo vai de 9 de dezembro a 6 de fevereiro, com organização da Fundação Vunesp.

A remuneração inicial total é de R$ 3.784,45, composta por vencimento básico e gratificação de promotoria. Além disso, o cargo oferece auxílio-alimentação de R$ 1.450, auxílio-saúde de R$ 750 e auxílio-transporte de R$ 17,80 por dia trabalhado.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Inscrições e prova

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Vunesp, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 107, com possibilidade de isenção ou redução conforme critérios previstos em edital. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sob o regime estatutário do Estado de São Paulo.

O concurso contará com prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. O conteúdo programático e o cronograma completo estão disponíveis no edital.As oportunidades contemplam diversas regiões do estado, incluindo Piracicaba, além da capital, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba, Bauru, Franca, Araçatuba, entre outras.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários