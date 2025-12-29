Caso aconteceu em um quiosque de fast food em Santa Bárbara d’Oeste
Um cliente foi detido na tarde deste domingo (28) após se envolver em uma confusão em um quiosque de fast food do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele é suspeito de agredir uma atendente durante uma discussão motivada pela qualidade de uma casquinha de sorvete.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma aglomeração na entrada do shopping, com populares cercando o homem até a chegada da Guarda Municipal. Em uma das gravações, o suspeito tenta conversar com os agentes e é aplaudido por pessoas que acompanhavam a ocorrência ao ser colocado na viatura.
Segundo a assessoria de imprensa do Tivoli Shopping, a equipe de segurança foi acionada assim que a confusão começou e adotou as providências necessárias para conter a situação e prestar atendimento às partes envolvidas.
Versões diferentes sobre a confusão
De acordo com o relato do cliente aos guardas municipais, ele comprou uma casquinha de sorvete que estaria com a massa mole. A atendente teria pedido para que ele aguardasse cerca de dez minutos para receber outro produto, que, segundo ele, também estaria em condições inadequadas. O homem afirmou que solicitou o ressarcimento e começou a filmar a situação após se sentir desrespeitado.
Já a atendente apresentou uma versão diferente. Segundo ela, o cliente foi avisado antes da venda de que o sorvete estava mole e teria concordado com a compra. Após receber o produto, ele teria reclamado e, durante a discussão, a funcionária afirma ter sido agredida com um tapa no rosto.
Outros frequentadores do shopping intervieram e seguraram o cliente até a chegada da Guarda Municipal. Na delegacia, ele assinou um termo circunstanciado de ocorrência (TCO), e o caso foi registrado como lesão corporal. O suspeito foi liberado e responderá em liberdade.
Em nota, o Tivoli Shopping lamentou o ocorrido e informou que repudia qualquer forma de violência, reforçando o compromisso com a segurança e o respeito a clientes, funcionários e lojistas.