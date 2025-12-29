Caso aconteceu em um quiosque de fast food em Santa Bárbara d’Oeste

Um cliente foi detido na tarde deste domingo (28) após se envolver em uma confusão em um quiosque de fast food do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele é suspeito de agredir uma atendente durante uma discussão motivada pela qualidade de uma casquinha de sorvete.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma aglomeração na entrada do shopping, com populares cercando o homem até a chegada da Guarda Municipal. Em uma das gravações, o suspeito tenta conversar com os agentes e é aplaudido por pessoas que acompanhavam a ocorrência ao ser colocado na viatura.