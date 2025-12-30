A partir desta quarta-feira (31), entra em vigor uma mudança importante no modelo de funcionamento da telefonia fixa da Vivo — e isso tem provocado dúvidas, boatos e manchetes alarmistas nas redes sociais. Apesar do que vem sendo divulgado, o serviço não será encerrado com a virada do ano.

VEJA MAIS:

O que acontece, na prática, é uma alteração no regime regulatório sob o qual a operadora atua, sem impacto imediato para quem utiliza telefone fixo. A própria Vivo e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) já haviam divulgado a decisão meses atrás.

O que muda a partir de amanhã