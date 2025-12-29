30 de dezembro de 2025
DESFECHO TRÁGICO

VÍDEO: Família encontra motoboy de 23 anos morto em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Dani Acorda Piracicaba
O jovem entregador estava desaparecido desde a tarde deste domingo, quando saiu para trabalhar.
  Um drama que começou como um simples dia de trabalho terminou em tragédia. Paulo Henrique, motoboy de app de apenas 23 anos, foi encontrado morto no Santa Rosa após horas de angústia e incerteza. O jovem estava desaparecido desde a tarde de ontem (28), depois de sair de casa por volta das 13h, no bairro Bosque do Lenheiro, em Piracicaba

LEIA MAIS

A última vez que a família conseguiu contato foi por telefone, por volta das 14h. Depois disso, o silêncio. O registro final de atividade no celular do motoboy apareceu às 22h, aumentando ainda mais o desespero dos parentes, que passaram a temer o pior.

Em busca de respostas, a família procurou a plataforma, solicitando informações que pudessem ajudar a localizar Paulo Henrique. Segundo os familiares, diante da falta de apoio, decidiram agir por conta própria e conseguiram rastrear o sinal do celular do jovem.

As buscas foram feitas pelos próprios parentes, em uma corrida contra o tempo. O desfecho foi devastador: Paulo Henrique foi encontrado sem vida no Santa Rosa, com a moto caída em uma área de mata. A Polícia Militar foi acionada imediatamente e acompanhou a ocorrência no local.

O caso agora está sob investigação das autoridades, que irão apurar as circunstâncias da morte e os acontecimentos que levaram ao desaparecimento do motoboy. Amigos e familiares estão em choque, enquanto a tragédia retrata a vulnerabilidade de entregadores que enfrentam longas jornadas nas ruas todos os dias.

