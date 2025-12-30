O início de 2026 chega com novas opções para o público de Piracicaba nas telas do Cine Araújo. Entre dramas intensos, histórias humanas comoventes, thrillers cheios de mistério, comédias de ação e filmes para toda a família, a programação de janeiro traz uma seleção variada para abrir o ano. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.
ESTREIAS EM 01/01
A EMPREGADA
Millie, uma jovem em dificuldades, vê na chance de trabalhar como empregada doméstica para Nina e Andrew a oportunidade de recomeçar. No entanto, logo descobre que os segredos daquela família são muito mais perigosos do que os seus.
JOVENS MÃES
Cinco jovens mães que vivem em um abrigo lutam por um futuro melhor para si mesmas e para seus filhos, enfrentando as dificuldades impostas pelas realidades de onde vieram.
SE EU TIVESSE PERNAS, EU TE CHUTARIA
Linda é uma mãe que se vê à beira de um colapso ao lidar com a doença misteriosa da filha, a ausência do marido e o desmoronamento do próprio teto, o que a obriga a viver com a criança em um motel. Sem encontrar apoio em ninguém — nem mesmo no terapeuta, que se mostra hostil —, ela enfrenta frustração, desespero e um crescente isolamento enquanto tenta resolver os problemas que a cercam.
ESTREIAS EM 08/01
AGENTES MUITO ESPECIAIS
Os agentes Jeff e Johnny começam a trabalhar juntos trocando farpas, mas aos poucos consolidam uma parceria profissional e pessoal. Em meio a perigos e aventuras, os dois se infiltram em uma penitenciária para desbaratar uma poderosa quadrilha chefiada pela misteriosa Onça.
ÁGUIAS DA REPÚBLICA
George Fahmy, o ator mais adorado do Egito, é forçado a aceitar um papel em um filme encomendado pelas mais altas autoridades do país. Ele se vê mergulhado no círculo restrito do poder e, como uma mariposa atraída pela luz, inicia um caso com a misteriosa esposa do general que supervisiona a produção.
FAMÍLIA DE ALUGUEL
Um ator americano em Tóquio, em busca de um propósito na vida, consegue um emprego incomum: trabalhar para uma agência japonesa de “famílias de aluguel”, interpretando papéis de estranhos. À medida que se envolve nas histórias de seus clientes, passa a criar laços genuínos que borram as fronteiras entre a atuação e a realidade.
TOM E JERRY: UMA AVENTURA NO MUSEU
Tom & Jerry se envolvem em mais uma aventura quando, durante uma perseguição dentro de um museu, encontram um objeto mágico e acabam sendo transportados no tempo. Perdidos em uma época distante e vivendo muitas confusões pelo caminho, eles precisarão deixar as brigas de lado e trabalhar juntos para encontrar uma forma de voltar para casa antes que seja tarde.