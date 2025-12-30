O início de 2026 chega com novas opções para o público de Piracicaba nas telas do Cine Araújo. Entre dramas intensos, histórias humanas comoventes, thrillers cheios de mistério, comédias de ação e filmes para toda a família, a programação de janeiro traz uma seleção variada para abrir o ano. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.

ESTREIAS EM 01/01

A EMPREGADA

Millie, uma jovem em dificuldades, vê na chance de trabalhar como empregada doméstica para Nina e Andrew a oportunidade de recomeçar. No entanto, logo descobre que os segredos daquela família são muito mais perigosos do que os seus.