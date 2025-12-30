Com a apresentação do Palhaço Sossego, a programação musical começa às 18h30 com show de Patrícia Ribeiro. Na sequência, às 20h, ocorre a apresentação da Mona Capivara. Às 20h30, sobe ao palco o Grupo Sabadabadá, seguido, às 22h30, pela Banda Fina Sintonia, que comanda o público até a contagem regressiva para o novo ano.

Piracicaba se prepara para a virada do ano com o Réveillon no Engenho Central, que acontece amanhã (31), das 18h30 à meia-noite. Gratuito e aberto ao público, o evento é promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio da Secretaria de Turismo, e reúne atrações musicais e culturais para celebrar a chegada de 2026.

O evento também contará com participação especial do Afropira ao longo da programação. A virada será marcada por uma queima de fogos sem estampidos, pensada para garantir uma celebração mais inclusiva e segura para pessoas, idosos, crianças, animais e pessoas com sensibilidade sonora.

O acesso ao Engenho Central será feito pelas passarelas Pênsil e Estaiada e pelo Portal do Engenho, localizado na avenida Dr. Maurice Allain, 454. Por questões de segurança, não será permitida a entrada com coolers, bebidas, objetos de vidro ou itens pontiagudos. Também não haverá entrada de veículos no local, e o público passará por revista nas entradas.

Para maior comodidade do público, o evento contará com praça de alimentação, com venda de comidas e bebidas durante toda a programação. A orientação da organização é que os visitantes cheguem cedo para aproveitar as atrações e evitar filas.