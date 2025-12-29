Os vereadores de Piracicaba aprovaram, nesta segunda-feira (29), durante duas sessões extraordinárias na Câmara Municipal, o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 22/2025, que promove uma ampla revisão no código tributário local. O texto enviado pela Prefeitura altera a base de cálculo do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e modifica as alíquotas de outros tributos de forte impacto econômico, como o ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) e o ISS (Imposto sobre Serviços).

A convocação das sessões extras foi oficializada pelo governo municipal no dia 23 de dezembro, sob a justificativa de necessidade de adequação da legislação tributária à realidade imobiliária e à dinâmica do setor de serviços da cidade. A proposta, conforme divulgado pela administração, projeta um reajuste médio de 21,5% no IPTU a partir de 2026. Caso o texto fosse novamente chancelado pelos parlamentares — o que se confirmou — o aumento será implementado de forma escalonada, diluído ao longo de três anos, como estratégia para suavizar o impacto no orçamento das famílias e das empresas.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Protestos e clima tenso no plenário

A tramitação do PLC enfrentou turbulências recentes. No dia 15 de dezembro, uma convocação anterior para votação foi cancelada por ausência do quórum mínimo exigido: eram necessários ao menos 12 vereadores presentes no plenário, mas somente 11 compareceram, inviabilizando a deliberação. O projeto retornou à pauta nesta semana, em clima de polarização. Além do debate intenso entre os parlamentares, a sessão desta segunda foi marcada por protestos de moradores contrários às mudanças, que se manifestaram nas galerias e na área externa da Câmara, com críticas ao percentual de reajuste e à revisão da Planta Genérica de Valores.

Como os vereadores se posicionaram na votação