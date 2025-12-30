Uma criança de apenas 9 anos deu entrada com dores no ânus na noite desta segunda-feira (29), no Hospital Unimed em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. O menino relatou à mae que o próprio pai introduziu o dedo em seu ânus.
O Conselho Tutelar e a Guarda Civil Municipal (GCM) foram imediatamente acionados.
A criança, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2, disse que estava com o pai quando ocorreu a ação. Ela também detalhou que nenhum outro objeto foi introduzido. A mãe, assutada com a informação e em desespero com as queixas de dores, levou o menino imediatamente ao hospital.
Diante da grave denúncia, foi requisitado um exame de ato libidinoso no Instituto Médico Legal (IML). Desta forma, é possível determinar se houve ou não a violação sexual. Um boletim de ocorrência de "outros não criminal" foi registrado no Plantão Policial. Conselho e polícia acompanhando os detalhes.