30 de dezembro de 2025
RELATO GRAVE

Criança diz à mãe que o próprio pai introduziu o dedo em seu ânus

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
O menino de 9 anos deu entrada no hospital com dores no ânus.
  Uma criança de apenas 9 anos deu entrada com dores no ânus na noite desta segunda-feira (29), no Hospital Unimed em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. O menino relatou à mae que o próprio pai introduziu o dedo em seu ânus.

O Conselho Tutelar e a Guarda Civil Municipal (GCM) foram imediatamente acionados.

A criança, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2, disse que estava com o pai quando ocorreu a ação. Ela também detalhou que nenhum outro objeto foi introduzido. A mãe, assutada com a informação e em desespero com as queixas de dores, levou o menino imediatamente ao hospital.

Diante da grave denúncia, foi requisitado um exame de ato libidinoso no Instituto Médico Legal (IML). Desta forma, é possível determinar se houve ou não a violação sexual. Um boletim de ocorrência de "outros não criminal" foi registrado no Plantão Policial. Conselho e polícia acompanhando os detalhes.

