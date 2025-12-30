A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,2% no trimestre móvel encerrado em novembro, alcançando o menor nível desde o início da série histórica do IBGE, em 2012. Os dados são da Pnad Contínua e confirmam a sequência de melhora do mercado de trabalho ao longo do ano.

O índice representa uma redução de 0,4 ponto percentual frente ao trimestre anterior e uma queda relevante na comparação anual, quando a taxa era de 6,1%. Com isso, o país soma cerca de 5,6 milhões de pessoas sem ocupação, quase 1 milhão a menos do que há um ano.

Emprego cresce e ocupação bate recorde

O número de brasileiros ocupados chegou a 103 milhões, novo recorde da pesquisa. Em três meses, o contingente avançou 0,6%, enquanto no acumulado de 12 meses o crescimento foi de 1,1%, o equivalente a mais 1,1 milhão de trabalhadores.