29 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
MUITA ÁGUA

VÍDEO: Chuva forte alaga ruas e avenidas em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Claudio/Pira1 e Redes Sociais
O tempo fechou por volta das 18h40 em Piracicaba, causando alagamentos em vários pontos da cidade.
O tempo fechou por volta das 18h40 em Piracicaba, causando alagamentos em vários pontos da cidade.

Uma forte chuva que caiu na noite deste domingo provocou alagamentos em diversos pontos de Piracicaba e deixou motoristas em alerta. A situação mais crítica foi registrada na avenida Thales Castanho de Andrade, que ficou completamente inundada com o grande volume de água do Córrego do Enxofre, assustando quem passava pelo local.

LEIA MAIS

Na avenida 31 de Março, a água subiu rapidamente e o trânsito precisou ser interrompido temporariamente, gerando transtornos e congestionamento. Outras ruas e avenidas da cidade também ficaram debaixo d’água após mais de uma hora de chuva intensa.

Diante do risco, a Defesa Civil emitiu um alerta severo nos celulares dos moradores de Piracicaba e região, chamando a atenção para o perigo de novos alagamentos. Apesar do cenário de tensão e medo, não houve registro de feridos.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários