Uma forte chuva que caiu na noite deste domingo provocou alagamentos em diversos pontos de Piracicaba e deixou motoristas em alerta. A situação mais crítica foi registrada na avenida Thales Castanho de Andrade, que ficou completamente inundada com o grande volume de água do Córrego do Enxofre, assustando quem passava pelo local.

LEIA MAIS

Na avenida 31 de Março, a água subiu rapidamente e o trânsito precisou ser interrompido temporariamente, gerando transtornos e congestionamento. Outras ruas e avenidas da cidade também ficaram debaixo d’água após mais de uma hora de chuva intensa.