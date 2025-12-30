30 de dezembro de 2025
VÍDEO

Homem em 'saidinha' esfaqueia esposa e a deixa em estado crítico

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
GCM SÃO PEDRO
  Uma cena de terror chocou moradores e mobilizou equipes de emergência na noite desta segunda-feira (29) em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, após uma mulher ser brutalmente esfaqueada pelo próprio marido.

A vítima, identificada como Tatiana, foi atacada dentro de casa no bairro Nova São Pedro II por Vagner, que estava em saída temporária do sistema prisional. O caso é grave e impressionou até os socorristas que atenderam a ocorrência.

O pedido de ajuda partiu do SAMU, que acionou as forças de segurança ao chegar ao local e encontrar Tatiana caída, ferida e lutando para sobreviver. Ela foi rapidamente imobilizada e colocada em uma maca, enquanto recebia os primeiros atendimentos. Mesmo ferida, conseguiu relatar que foi atacada pelo marido com golpes de faca e que ele ainda estava dentro da residência.

As equipes se dirigiram imediatamente ao imóvel com apoio da Polícia Militar. Vagner foi localizado no interior da casa, imobilizado e algemado. A faca usada no crime não foi encontrada; no local, os policiais localizaram apenas um cabo de madeira, levantando ainda mais dúvidas sobre a dinâmica da agressão.

O estado de saúde da vítima é considerado gravíssimo. Segundo o médico que a atendeu, Tatiana sofreu ferimentos perfurocortantes que atingiram o pulmão, exigindo transferência imediata para Piracicaba, onde passou por procedimento cirúrgico de emergência. O risco de morte era iminente.

Diante da brutalidade do ataque, Vagner foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Piracicaba e permanece à disposição da Justiça. O caso é investigado como tentativa de feminicídio e reacende o alerta sobre a violência doméstica, que continua fazendo vítimas e deixando marcas profundas em famílias inteiras.

