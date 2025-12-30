A temida “Cratera do Nova América” voltou a se abrir e agora ameaça engolir de vez um trecho da movimentada avenida Piracicamirim, em Piracicaba. O buraco, que já havia assustado moradores e motoristas no último dia 17 de dezembro e chegou a ser reparado, reapareceu com força total após a chuva intensa deste domingo (28).
LEIA MAIS
- VÍDEO: Família encontra motoboy de 23 anos morto em Piracicaba
- Polícia estoura central do tráfico e prende gerente do PCC em Piracicaba
Desta vez, o cenário é ainda mais alarmante: a cratera cresceu rapidamente e já devorou parte da pista de rolamento da faixa da esquerda, dando a impressão de que o asfalto pode ceder a qualquer momento.
A sensação no local é de medo e insegurança. Mesmo após equipes permanecerem por mais de dois dias trabalhando no reparo anterior, a força da água abriu novamente o solo, transformando o trecho em uma verdadeira armadilha para quem passa pela avenida, que registra grande fluxo de veículos diariamente. A Prefeitura precisou interditar uma faixa com cavaletes e fitas de isolamento para evitar acidentes, enquanto motoristas desviam às pressas diante do risco visível.
Segundo informações, novas equipes devem iniciar os trabalhos de contenção e reparo nesta terça-feira, mas moradores temem que, até lá, o buraco continue avançando.