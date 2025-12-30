30 de dezembro de 2025
PERIGO

VÍDEO: 'Cratera' reabre e pode engolir avenida em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Claudio César/Pira1/JP
A cratera se abriu neste domingo eja engoliu uma pista da avenida Piracicamirm.
A cratera se abriu neste domingo eja engoliu uma pista da avenida Piracicamirm.

 A temida “Cratera do Nova América” voltou a se abrir e agora ameaça engolir de vez um trecho da movimentada avenida Piracicamirim, em Piracicaba. O buraco, que já havia assustado moradores e motoristas no último dia 17 de dezembro e chegou a ser reparado, reapareceu com força total após a chuva intensa deste domingo (28).

Desta vez, o cenário é ainda mais alarmante: a cratera cresceu rapidamente e já devorou parte da pista de rolamento da faixa da esquerda, dando a impressão de que o asfalto pode ceder a qualquer momento.

A sensação no local é de medo e insegurança. Mesmo após equipes permanecerem por mais de dois dias trabalhando no reparo anterior, a força da água abriu novamente o solo, transformando o trecho em uma verdadeira armadilha para quem passa pela avenida, que registra grande fluxo de veículos diariamente. A Prefeitura precisou interditar uma faixa com cavaletes e fitas de isolamento para evitar acidentes, enquanto motoristas desviam às pressas diante do risco visível.

Segundo informações, novas equipes devem iniciar os trabalhos de contenção e reparo nesta terça-feira, mas moradores temem que, até lá, o buraco continue avançando.

