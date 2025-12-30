A temida “Cratera do Nova América” voltou a se abrir e agora ameaça engolir de vez um trecho da movimentada avenida Piracicamirim, em Piracicaba. O buraco, que já havia assustado moradores e motoristas no último dia 17 de dezembro e chegou a ser reparado, reapareceu com força total após a chuva intensa deste domingo (28).

Desta vez, o cenário é ainda mais alarmante: a cratera cresceu rapidamente e já devorou parte da pista de rolamento da faixa da esquerda, dando a impressão de que o asfalto pode ceder a qualquer momento.