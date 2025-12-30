Moradores do bairro Vila Independência, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar problemas na coleta de lixo na região. Segundo um morador, o caminhão responsável pelo serviço não passa pelo bairro há cerca de uma semana.

A equipe de reportagem do JP esteve no local na tarde desta segunda-feira, 29, e constatou acúmulo de lixo na Rua Campos Salles, no trecho entre a Avenida Independência e a Rua Vollet Sachs. Sacos de lixo estão concentrados nas calçadas e próximos às residências, aguardando a retirada pela coleta.