COLETA ATRASADA

Sacolas de lixo se acumulam há 1 semana em bairro de Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
Sacos de lixo estão concentrados nas calçadas e próximos às residências, aguardando a retirada pela coleta
Sacos de lixo estão concentrados nas calçadas e próximos às residências, aguardando a retirada pela coleta

Moradores do bairro Vila Independência, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar problemas na coleta de lixo na região. Segundo um morador, o caminhão responsável pelo serviço não passa pelo bairro há cerca de uma semana.

A equipe de reportagem do JP esteve no local na tarde desta segunda-feira, 29, e constatou acúmulo de lixo na Rua Campos Salles, no trecho entre a Avenida Independência e a Rua Vollet Sachs. Sacos de lixo estão concentrados nas calçadas e próximos às residências, aguardando a retirada pela coleta.

De acordo com os moradores, o atraso na coleta tem gerado transtornos e preocupa quem vive na área. Eles informam que já registraram pedidos de recolhimento, mas ainda não receberam retorno sobre a data de normalização do serviço.

