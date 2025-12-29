Proposta pode elevar imposto para parte dos imóveis da cidade

A Câmara Municipal de Piracicaba vota a partir das 10h desta segunda-feira (29) o projeto que propõe mudanças na base de cálculo do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), além de alterações nas alíquotas do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) e do ISS (Imposto sobre Serviços).

As sessões extraordinárias foram solicitadas pela Prefeitura de Piracicaba no dia 23 de dezembro. Segundo a administração municipal, a proposta prevê um aumento médio de 21,5% no IPTU a partir de 2026, com aplicação gradual ao longo de três anos, caso o projeto seja aprovado pelos vereadores.