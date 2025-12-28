Liandra Muller Rosa foi vista pela última vez no início da tarde, quando o próprio marido a deixou na casa da mãe, no bairro Parque das Nações. Após esse momento, ela simplesmente sumiu.

Uma jovem de 27 anos desapareceu sem deixar pistas depois de uma discussão com o marido, e agora parentes vivem horas de puro desespero à procura de notícias, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

A situação é ainda mais preocupante porque Liandra saiu sem documentos e sem celular. Há relatos de que ela teria sido vista em um bar na região da estrada da Areia Branca, onde pediu dinheiro emprestado, e depois seguiu a pé em direção à Rodovia Anhanguera.

Familiares afirmam que a jovem não usa drogas, não bebe e não faz tratamento com remédios controlados, o que torna o desaparecimento ainda mais estranho e alarmante.

O caso foi registrado no Plantão Policial e mobiliza amigos, parentes e moradores da cidade. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Liandra deve ligar imediatamente para a Guarda Civil Municipal (153) ou para a Polícia Militar (190).