Idosa perde controle de carro e invade lanchonete em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Jhenifer Oliveira/Plantão Notícia
O acidente causou estragos no carro e no estabelecimento.
 O fim de tarde deste sábado (27) foi de susto e correria na Vila Rezende, em Piracicaba. Uma idosa de 76 anos perdeu o controle de um Volkswagen Nivus preto e acabou entrando com tudo dentro de uma lanchonete Subway.

Segundo informações, ela tentava estacionar quando confundiu os pedais, acelerou bruscamente e atingiu a fachada do estabelecimento. O impacto assustou quem passava pelo local e causou grande prejuízo material.

Por milagre, ninguém ficou ferido. No momento da batida, não havia clientes nem funcionários na área atingida. A motorista saiu ilesa, apenas abalada pelo susto.

A Polícia Militar foi chamada e registrou a ocorrência. O caso virou assunto entre moradores da região.

