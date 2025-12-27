O fim de tarde deste sábado (27) foi de susto e correria na Vila Rezende, em Piracicaba. Uma idosa de 76 anos perdeu o controle de um Volkswagen Nivus preto e acabou entrando com tudo dentro de uma lanchonete Subway.
Segundo informações, ela tentava estacionar quando confundiu os pedais, acelerou bruscamente e atingiu a fachada do estabelecimento. O impacto assustou quem passava pelo local e causou grande prejuízo material.
Por milagre, ninguém ficou ferido. No momento da batida, não havia clientes nem funcionários na área atingida. A motorista saiu ilesa, apenas abalada pelo susto.
A Polícia Militar foi chamada e registrou a ocorrência. O caso virou assunto entre moradores da região.