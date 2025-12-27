O trabalhador de aproximadamente 65 anos, ferido na explosão seguida de incêndio no restaurante China In Box da avenida Independência, em Piracicaba, continua internado em estado grave, após ter 40% do corpo queimado. O caso aconteceu na manhã deste sábado (27) e transformou o local em um verdadeiro cenário de guerra.

LEIA MAIS

Segundo informações apuradas, a explosão foi provocada por um vazamento de gás GLP na cozinha do estabelecimento. O fogo se espalhou rapidamente e atingiu a vítima em cheio. O impacto foi tão forte que moradores e comerciantes da região ouviram o estrondo e correram assustados para a rua.