FOGO NO RESTAURANTE

VÍDEO: Vítima queimou 40% do corpo em explosão em Piracicaba

Por Da redação/Pira1
Wagner Romano
Bombeiros e SAMU atenderam a ocorrência.
  O trabalhador de aproximadamente 65 anos, ferido na explosão seguida de incêndio no restaurante China In Box da avenida Independência, em Piracicaba, continua internado em estado grave, após ter 40% do corpo queimado. O caso aconteceu na manhã deste sábado (27) e transformou o local em um verdadeiro cenário de guerra.

Segundo informações apuradas, a explosão foi provocada por um vazamento de gás GLP na cozinha do estabelecimento. O fogo se espalhou rapidamente e atingiu a vítima em cheio. O impacto foi tão forte que moradores e comerciantes da região ouviram o estrondo e correram assustados para a rua.

O homem sofreu queimaduras em cerca de 40% do corpo, com ferimentos severos no rosto e na parte superior do corpo. Ele foi socorrido às pressas pelo Samu, em estado grave, e encaminhado para uma unidade hospitalar especializada. O estado de saúde inspira máxima preocupação.

Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas e isolaram a área. A Polícia deve investigar as circunstâncias do vazamento, enquanto técnicos avaliam se houve falha na instalação ou no armazenamento do gás.

