O mistério e o desespero tomam conta de uma família em Piracicaba. O jovem Erik Kaique Augusto Bezerra, de apenas 21 anos, está desaparecido desde a madrugada do dia 19 de dezembro e, até agora, nenhuma pista concreta sobre seu paradeiro foi encontrada.
Segundo informações, Erik estava em um bar no bairro Vila Rezende, conhecido como Bar do Mineiro, acompanhado da mãe e do padrasto. Após algumas horas no local, a família decidiu ir embora por volta das 3h da manhã, mas o jovem preferiu ficar mais um pouco. Desde então, ele nunca mais foi visto.
O caso foi comunicado à polícia, que intensificou as buscas. Familiares afirmam que Erik não tem histórico de desaparecimentos, o que aumenta ainda mais a preocupação e o clima de tensão em torno do caso.
A mãe vive dias de sofrimento, sem respostas e sem notícias, enquanto amigos e parentes se mobilizam nas redes sociais em busca de qualquer informação que possa levar ao paradeiro do jovem.