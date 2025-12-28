29 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CAÍDO SEM VIDA

Morte em casa: Homem é achado sem vida em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pira1 Conteúdo
O SAMU foi acionado, mas constatou o óbito da vítima no local.
O SAMU foi acionado, mas constatou o óbito da vítima no local.

  Uma cena pesada, silenciosa e cheia de interrogações chocou moradores do Bosques do Lenheiro, em Piracicaba, na tarde deste sábado (27). Um homem de 47 anos foi encontrado morto dentro da própria casa, após familiares estranharem a falta de contato e decidirem ir até o imóvel.

LEIA MAIS

Ao entrarem na residência, o choque foi imediato. O homem já estava sem vida há mais de 20 horas, segundo as primeiras estimativas.

O SAMU foi acionado às pressas, mas nada pôde ser feito: o óbito foi constatado no local, selando uma tarde marcada por dor e tensão.

Apesar de não haver sinais aparentes de agressão ou violência, o caso está longe de ser encerrado. A perícia técnica esteve na casa e realizou os procedimentos necessários. Somente o laudo oficial irá apontar se a morte foi natural ou se existe algum fator oculto por trás do desfecho trágico.

O cenário encontrado dentro da residência chamou atenção dos socorristas e policiais. Grande acúmulo de materiais, condições precárias de habitação e ambiente insalubre levantam a suspeita de que o homem pudesse atuar como catador de recicláveis.

Após os trabalhos no local, o corpo foi recolhido pela funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames detalhados. Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso segue sob investigação.

.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários