Ao entrarem na residência, o choque foi imediato. O homem já estava sem vida há mais de 20 horas, segundo as primeiras estimativas.

Uma cena pesada, silenciosa e cheia de interrogações chocou moradores do Bosques do Lenheiro, em Piracicaba, na tarde deste sábado (27). Um homem de 47 anos foi encontrado morto dentro da própria casa, após familiares estranharem a falta de contato e decidirem ir até o imóvel.

O SAMU foi acionado às pressas, mas nada pôde ser feito: o óbito foi constatado no local, selando uma tarde marcada por dor e tensão.

Apesar de não haver sinais aparentes de agressão ou violência, o caso está longe de ser encerrado. A perícia técnica esteve na casa e realizou os procedimentos necessários. Somente o laudo oficial irá apontar se a morte foi natural ou se existe algum fator oculto por trás do desfecho trágico.

O cenário encontrado dentro da residência chamou atenção dos socorristas e policiais. Grande acúmulo de materiais, condições precárias de habitação e ambiente insalubre levantam a suspeita de que o homem pudesse atuar como catador de recicláveis.