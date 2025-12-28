Um vazamento em uma rede de grande porte do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), colocou bairros de Piracicaba em situação de risco de desabastecimento neste domingo (28), justamente em um dia de calor forte na cidade. A ocorrência atinge principalmente a grande região da Vila Rezende e Nova Piracicaba.

Segundo o Semae, uma adutora de 300 milímetros apresentou vazamento no cruzamento da rua Filomena Grisolia com a avenida João Teodoro, forçando a realização de uma manutenção emergencial. As equipes entraram em ação ainda no início da manhã, e os trabalhos devem seguir ao longo de todo o dia, com previsão de normalização apenas no período da tarde.