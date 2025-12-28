Diante do cenário abafado, a orientação médica para a população é redobrar a hidratação ao longo do dia, mesmo sem sensação de sede. A ingestão frequente de água é considerada a principal barreira contra desidratação, tonturas e quedas de pressão. Bebidas alcoólicas e com excesso de açúcar contribuem para a perda de líquidos.

Piracicaba enfrenta neste domingo (28) mais um dia muito quente do período, com temperaturas elevadas de 35º e sensação térmica ainda mais intensa, o risco de mal-estar, especialmente entre idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas é real. O calor extremo transforma a rotina da cidade e acende um alerta para cuidados imediatos com a saúde.

Outra recomendação fundamental é reduzir a exposição ao sol entre o fim da manhã e o meio da tarde, período de maior intensidade do calor. Atividades físicas ao ar livre devem ser adiadas ou realizadas nas primeiras horas do dia ou à noite. O uso de roupas leves, claras e de tecidos que facilitem a transpiração ajuda a amenizar o desconforto térmico.

Dentro de casa, manter ambientes ventilados, fechar cortinas nos horários de sol direto e utilizar ventiladores ou ar-condicionado de forma consciente pode aliviar o calor. Banhos rápidos e mornos também auxiliam na regulação da temperatura corporal.

A Defesa Civil e profissionais da saúde reforçam que sinais como dor de cabeça intensa, fraqueza, confusão mental e náuseas podem indicar insolação ou exaustão térmica, exigindo atenção imediata. Em caso de piora, a orientação é buscar atendimento médico.